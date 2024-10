A Torino lavori di rifacimento in una scuola. I vecchi muri finiscono in vasetti ricordo per gli ex studneti (Di sabato 26 ottobre 2024) Le porte del cantiere della scuola elementare Pestalozzi di Torino, chiusa da oltre un anno per lavori di ristrutturazione finanziati dal Pnrr, si sono aperte sabato 26 ottobre, offrendo un'opportunitĂ unica di visita a cittadini e ex alunni. L'articolo A Torino lavori di rifacimento in una scuola. I vecchi muri finiscono in vasetti ricordo per gli ex studneti . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Le porte del cantiere dellaelementare Pestalozzi di, chiusa da oltre un anno perdi ristrutturazione finanziati dal Pnrr, si sono aperte sabato 26 ottobre, offrendo un'opportunitĂ unica di visita a cittadini e ex alunni. L'articolo Adiin una. Iinper gli ex

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Torino - lavori in strada Lanzo 144 : via alla manutenzione del bocciodromo - Il bocciodromo di strada Lanzo 144 sarà oggetto di un intervento di manutenzione da parte del Comune di Torino. La spesa sarà di 144.000 euro. I lavori La Giunta comunale, su proposta dell’assessore allo Sport Domenico Carretta, ha approvato ... (Torinotoday.it)

Torino - al via i lavori di riqualificazione dell'ex Curia Maxima di via Corte d'Appello - Al via i lavori di riqualificazione e restauro dell’ex Curia Maxima di via Corte d’Appello 16 a Torino. I lavori costeranno 165.000 euro circa. La riqualificazione La Giunta comunale nella seduta di oggi – martedì 22 ottobre 2024 – ha ... (Torinotoday.it)

Giuntoli : «Siamo una SQUADRA GIOVANE - lavoriamo giorno per giorno. MANNA? Mi ha aiutato molto al mio arrivo a Torino» - Le parole di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juve, prima del calcio d’inizio della partita dei bianconeri contro il Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Juve-Napoli. Di seguito le sue ... (Calcionews24.com)

Lavori nel quadrante nord di Torino : possibili disagi per il traffico - chiude anche parte del controviale di corso Venezia - Al via lunedì 16 settembre una serie di lavori sui sottoservizi che interesseranno il quadrante nord di Torino e che potranno avere ripercussioni sul traffico della zona. Il Comune informa che ad essere interessati dagli interventi saranno la rete ... (Torinotoday.it)