A scuola di Intelligenza artigianale | un corso per formare i talenti nel settore delle scarpe di lusso

(Di sabato 26 ottobre 2024) Legnano (Milano) – “”, non artificiale. L’unica strada per uscire da una crisi che ha preso in contropiede il calzaturiero, specie ildinel quale brilla il territorio dell’area fra Legnano e Parabiago, è rilanciare in termini di eccellenza e formazione di qualità. Per questo Confindustria Alto Milanese, in accordo con due marchi prestigiosi della zona, Christian Louboutin e Roveda 1955, investono sul saper fare, sulla manualità e sull’apprendimento in azienda. Nasce quindi ilpionieristico “Shoes and leathergoods specialist for luxury industry”, specialista die pelletteria per l’alta gamma del comparto.