Violenta una barista: arrestato dopo sette mesi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Reggio Emilia, 25 ottobre 2024 – Prima tenta di rapinarla, poi la Violenta: arrestato un ragazzo egiziano. A distanza di oltre sette mesi, il presunto responsabile, un 22enne egiziano, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione ad ordinanza del tribunale del Riesame e portato in carcere. I fatti risalgono al mese di marzo. Il giovane colse di sorpresa la donna, una barista, mentre stava aprendo il locale, nella prima periferia di Reggio, e tentò di impossessarsi del registratore di cassa. Lei però ha opposto resistenza. A quel punto il giovane l'ha minacciata con un coltello e avrebbe abusato di lei. Le grida di aiuto della vittima lo hanno infine indotto a scappare. La donna ha denunciato tutto. Le indagini della questura reggiana, coordinate dalla Procura guidata dal procuratore Calogero Gaetano Paci, hanno portato ad identificare il presunto autore. Ilrestodelcarlino.it - Violenta una barista: arrestato dopo sette mesi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Reggio Emilia, 25 ottobre 2024 – Prima tenta di rapinarla, poi laun ragazzo egiziano. A distanza di oltre, il presunto responsabile, un 22enne egiziano, è statodalla polizia in esecuzione ad ordinanza del tribunale del Riesame e portato in carcere. I fatti risalgono al mese di marzo. Il giovane colse di sorpresa la donna, una, mentre stava aprendo il locale, nella prima periferia di Reggio, e tentò di impossessarsi del registratore di cassa. Lei però ha opposto resistenza. A quel punto il giovane l'ha minacciata con un coltello e avrebbe abusato di lei. Le grida di aiuto della vittima lo hanno infine indotto a scappare. La donna ha denunciato tutto. Le indagini della questura reggiana, coordinate dalla Procura guidata dal procuratore Calogero Gaetano Paci, hanno portato ad identificare il presunto autore.

