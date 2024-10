“Vergogna”. Grande Fratello, critiche a Shaila e Lorenzo: “E l’ha dovuta pure pregata” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Fan del Grande Fratello scatenati sui social dopo la diffusione di nuove immagini “hot” tra Shaila e Lorenzo. Le scene arrivano dalla Spagna, dove la coppia – composta dall’ex velina e dal modello milanese – si scambia baci e carezze senza più riserve, lasciando il pubblico del reality show, condotto da Alfonso Signorini, profondamente diviso. Alcuni telespettatori accusano Shaiala e Lorenzo di essere stati dei “manipolatori”, sostenendo che abbiano sfruttato i sentimenti dei loro ex partner, Javier e Helena (“la brasiliana” come l’ha chiamata Lorenzo), solo per ottenere visibilità. Shaila e Lorenzo: i loro nomi sono ormai al centro di un vero e proprio tormentone, che ha origine dal loro presunto flirt durante il volo Roma-Madrid, quando Lorenzo è stato avvistato con un evidente “succhiotto” sul collo, prova di una crescente intimità tra i due. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Fan delscatenati sui social dopo la diffusione di nuove immagini “hot” tra. Le scene arrivano dalla Spagna, dove la coppia – composta dall’ex velina e dal modello milanese – si scambia baci e carezze senza più riserve, lasciando il pubblico del reality show, condotto da Alfonso Signorini, profondamente diviso. Alcuni telespettatori accusano Shaiala edi essere stati dei “manipolatori”, sostenendo che abbiano sfruttato i sentimenti dei loro ex partner, Javier e Helena (“la brasiliana” comechiamata), solo per ottenere visibilità.: i loro nomi sono ormai al centro di un vero e proprio tormentone, che ha origine dal loro presunto flirt durante il volo Roma-Madrid, quandoè stato avvistato con un evidente “succhiotto” sul collo, prova di una crescente intimità tra i due.

