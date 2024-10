Vendita di pesce all’ingrosso: al setaccio due centri di Ostia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ostia, 25 ottobre 2024 – Proseguono nell’hinterland romano i controlli sulla commercializzazione dei prodotti ittici. La Guardia Costiera di Roma-Fiumicino e quella di Ostia, diversificando le verifiche rispetto alle recenti trascorse attività, hanno acceso questa volta i riflettori sul commercio all’ingrosso. Passati a setaccio due grossi centri nel X Municipio. Risultato: riscontate carenze di etichettatura dei prodotti ittici, che non hanno permesso di risalire alla loro origine, per una salata sanzione amministrativa di 1.500 euro. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Proseguono nell’hinterland romano i controlli sulla commercializzazione dei prodotti ittici. La Guardia Costiera di Roma-Fiumicino e quella di, diversificando le verifiche rispetto alle recenti trascorse attività, hanno acceso questa volta i riflettori sul commercio. Passati adue grossinel X Municipio. Risultato: riscontate carenze di etichettatura dei prodotti ittici, che non hanno permesso di risalire alla loro origine, per una salata sanzione amministrativa di 1.500 euro.

