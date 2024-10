Calciomercato.it - UFFICIALE, caviglia ko e rischio operazione: niente da fare per l’Inter

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Infortunio alladaper: il comunicatodel club, con il calciatore che è aTante, forse troppe partite, che per le squadre che militano in Champions League sono aumentate e hanno reso ancora più fitto il calendario. Potrebbe essere anche questa la causa di tanti infortuni che hanno coinvolto squadre di ogni campionato. Infortunio (LaPresse) – Calciomercato.itUno degli ultimi infortuni rimediati nell’ultima giornata di Champions League è quello occorso a Xavi Simons. L’olandese è prematuramente uscito nel corso del match tra Lipsia e Liverpool, vinto dagli inglesi per 1-0 grazie alla rete di Darwin Nunez. Un gol che ha permesso al Liverpool di salire in testa alla classifica a punteggio pieno e che impedisce ai tedeschi di collezionare i primi punti della competizione.