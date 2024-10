Abruzzo24ore.tv - Turista giapponese trovata morta in albergo: mistero sulle cause del decesso

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L'Aquila -di 83 anninella sua stanza d', possibile malore fatale senza segni di violenza.senza vita nell': nessun segno di violenza, probabile malore Una, identificata come Yoko Kamijima, è statasenza vita nella sua stanza all’hotel Federico II ieri mattina. La donna, di 83 anni, faceva parte di un gruppo di 12 turisti giapponesi giunti in città due giorni prima. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, per lanon c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario, giunto rapidamente sul posto, ha constatato la morte e ha escluso segni di violenza. Nessun segno di effrazione, stanza in ordine Le autorità hanno confermato che non ci sono segni di violazione della porta, che è statachiusa dall'interno, e la stanza risultava essere in perfetto ordine.