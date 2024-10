Lidentita.it - Trasformazione green, investimenti e strategie: evento Adnkronos Q&A il 29 ottobre – Diretta dalle 10

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) () – Cosa resta deldeal europeo, come cambiano le politiche per attuarlo a livello nazionale. A che punto è la transizione ecologica. Cosa stanno facendo le aziende italiane per contribuire a tenere insieme le azioni necessarie a contrastare il cambiamento climatico con l’innovazione e glinecessari a migliorare la competitività nei mercatiQ&A il 2910 L'Identità.