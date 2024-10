Ternana-Rimini oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Rimini, match dello stadio Libero Liberati valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La squadra rossoverde guidata da Ignazio Abata sta disputando un’ottima prima parte di stagione e sembra essere inarrestabile: l’obiettivo del club umbro è restare incollato al Pescara capolista per poi completare il sorpasso. Ternana-Rimini, come seguire il match La formazione romagnola, dal suo canto, arriva da due punti conquistati nelle ultime tre gare e ha bisogno di tornare al successo per evitare di perdere altre posizioni e restare nella top ten della classifica del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 25 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Libero Liberati valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. La squadra rossoverde guida Ignazio Abata sta disputando un’ottima prima parte di stagione e sembra essere inarrestabile: l’obiettivo del club umbro è restare incollato al Pescara capolista per poi completare il sorpasso., come seguire il match La formazione romagnola, dal suo canto, arriva da due punti conquistati nelle ultime tre gare e ha bisogno di tornare al successo per evitare di perdere altre posizioni e restare nella top ten della classifica del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 25 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. Sportface.

Ternana-Rimini - la carica di Ignazio Abate : “Noi in scia al primo posto - il resto sono chiacchiere” - Tre partite in nove giorni per la Ternana in campionato, la prima domani sera al Liberati contro il Rimini. La formazione rossoverde arriva a questi appuntamenti ravvicinati dopo il pareggio esterno contro la Torres, a due punti di distanza dal ... (Ternitoday.it)

Ternana-Rimini (venerdì 25 ottobre 2024 ore 20 : 30) : formazioni - quote - pronostici - Il pareggio nello scontro diretto contro la Torres rappresenta una frenata per la Ternana di Abate, che è adesso 2 punti dietro al Pescara con una gara in più: l’anticipo dell’undicesimo turno di Serie C girone B vede le fere di Abate opposti ... (Infobetting.com)