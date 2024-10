Street food del contadino, il percorso enogastronomico nella piazza dei sapori (Di venerdì 25 ottobre 2024) Campagna Amica di via Monsignor Lenotti 51-61 a Foggia si prepara ad accogliere gli amanti del gusto con l’evento 'Street food del contadino'.Questa sera, venerdì 25 ottobre, ultimo venerdì del mese, a partire dalle 20, appuntamento con i sapori e le tradizioni locali delle aziende del Foggiatoday.it - Street food del contadino, il percorso enogastronomico nella piazza dei sapori Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Campagna Amica di via Monsignor Lenotti 51-61 a Foggia si prepara ad accogliere gli amanti del gusto con l’evento 'del'.Questa sera, venerdì 25 ottobre, ultimo venerdì del mese, a partire dalle 20, appuntamento con ie le tradizioni locali delle aziende del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si conclude il Ceglie food festival In corso da venerdì - Stralcio del comunicato: La città di Ceglie Messapica, riconosciuta come una delle capitali della gastronomia pugliese, si prepara ad accogliere la quattordicesima edizione del Ceglie Food Festival, in programma dal 6 all’8 settembre 2024. Questo ... (Noinotizie.it)