Stefania Orlando su Shaila e Lorenzo: "Teatrino, ma chi ci crede?"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Oggi a Pomeriggio 5 la conduttrice Simona Branchetti (Myrta Merlino si è presa dei giorni di pausa) ha mostrato le immagini esclusive diGatta eSpolverato al Gran Hermano in Spagna e le ha fatte commentare ai suoi opinionisti. La più critica è statache, senza mezze misure, ha dichiarato di nonre alla loro storia d’amore. #GrandeFratello:, è amore al GF spagnolo#Pomeriggio5 pic.twitter.com/N1sEDplXdz — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 25, 2024 “Se tu una cosa non la vuoi fare non la fai” – ha esordito– “Hanno montato questoche si capisce palesemente. Voglio dire, ma chi chi casca? Ma chi ci casca in questa recita? Ma che stavano aspettando di andare in Spagna per avviare questa relazione? Dai, su, è molto divertente, però non cinessuno, scusate”.