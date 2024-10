"Stai andando all'università?": la domanda con cui Sinner ha cambiato la carriera di Joao Fonseca (Di venerdì 25 ottobre 2024) È partito ufficialmente il conto alla rovescia verso le Atp Finals 2024, si riaccenderanno i riflettori all'Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. Qualche giorno prima, il 7 novembre, fari puntati invece su piazza Carlo Alberto e piazza Carignano. Qui i migliori otto tennisti al mondo sfileranno sul blue carpet partendo dalla Biblioteca Nazionale, passando per il museo del Risorgimento fino al teatro Carignano. Qui saliranno sul palco, dove per mezz'ora saranno intervistati dai giornalisti, ma anche dagli appassionati. L'anno scorso vinse Novak Djokovic, ma Jannik Sinner arrivò in finale e cominciò la sua scalata che lo avrebbe portato a vincere prima la Coppa Davis e poi gli 8 titoli del 2024. Non dimenticherà le Finals 2023 Joao Fonseca, giovane e talentuoso tennista brasiliano, già paragonato al nostro campione italiano e conosciuto proprio nell'edizione dell'anno scorso. Liberoquotidiano.it - "Stai andando all'università?": la domanda con cui Sinner ha cambiato la carriera di Joao Fonseca Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È partito ufficialmente il conto alla rovescia verso le Atp Finals 2024, si riaccenderanno i riflettori all'Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. Qualche giorno prima, il 7 novembre, fari puntati invece su piazza Carlo Alberto e piazza Carignano. Qui i migliori otto tennisti al mondo sfileranno sul blue carpet partendo dalla Biblioteca Nazionale, passando per il museo del Risorgimento fino al teatro Carignano. Qui saliranno sul palco, dove per mezz'ora saranno intervistati dai giornalisti, ma anche dagli appassionati. L'anno scorso vinse Novak Djokovic, ma Jannikarrivò in finale e cominciò la sua scalata che lo avrebbe portato a vincere prima la Coppa Davis e poi gli 8 titoli del 2024. Non dimenticherà le Finals 2023, giovane e talentuoso tennista brasiliano, già paragonato al nostro campione italiano e conosciuto proprio nell'edizione dell'anno scorso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sciopero sanità - medici e infermieri in piazza il 20 novembre contro la Manovra - La Sanità non ci sta: la Manovra “sono briciole” per un settore affamato. Il 20 novembre è stata indetta una giornata di protesta nazionale per medici, infermieri e professioni sanitarie. I sindacati di categoria, tra cui Anaao Assomed, Cimo-Fesmed ... (Quifinanza.it)

Manovra indigesta ai camici bianchi - il 20 novembre i medici si recheranno in piazza a protestare - I sindacati medici hanno proclamato lo sciopero nazionale per protestare contro la legge di Bilancio che considerano 'deludente'. Scenderanno in piazza e sciopereranno mercoledì 20 novembre. Lo sciopero è proclamato dai sindacati medici Anaao, Cimo ... (Gazzettadelsud.it)

Sciopero scuola il 15 novembre : sindacati - associazioni e collettivi in piazza contro il governo Meloni - Il 15 novembre, sindacati, associazioni e collettivi scenderanno in piazza per uno sciopero studentesco nazionale contro le politiche del ministro Valditara e del governo Meloni. L'articolo Sciopero scuola il 15 novembre: sindacati, associazioni e ... (Orizzontescuola.it)

“Vogliamo Potere” : studenti in piazza il 15 novembre contro il caro scuola e le politiche di Valditara - La scuola è in stato di agitazione. In vista del rientro in classe, l'Unione degli Studenti, Link Coordinamento Universitario e la Rete della Conoscenza hanno organizzato un sit-in davanti al Ministero dell'Istruzione e del Merito per denunciare la ... (Orizzontescuola.it)