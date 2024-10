Siena, costringe la moglie a entrare nella cuccia del cane: denunciato per abusi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le violenze si sarebbero verificate dall'estate del 2022 fino allo scorso gennaio, data in cui la donna si sarebbe convinta a denunciare L'articolo Siena, costringe la moglie a entrare nella cuccia del cane: denunciato per abusi proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Siena, costringe la moglie a entrare nella cuccia del cane: denunciato per abusi Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le violenze si sarebbero verificate dall'estate del 2022 fino allo scorso gennaio, data in cui la donna si sarebbe convinta a denunciare L'articololadelperproviene da Il Difforme.

Picchia e costringe la moglie a entrare nella cuccia del cane: denunciato - Botte e minacce, fino a costringerla a mettersi a quattro zampe ed entrare nella cuccia del cane. A Siena un uomo è stato denunciato dopo aver dalla ... (gonews.it)

"Spinta nella cuccia del cane e costretta a uscire nuda", donna denuncia il marito a Siena - "Coinvolti anche i figli"Â Secondo quanto denunciato dalla vittima, offese e minacce non avrebbero risparmiato neanche i figli, entrambi minorenni. In un caso l'uomo, dopo averla presa per il collo e p ... (msn.com)

Umilia e picchia la moglie, poi la spinge nella cuccia del cane. Denunciato - Siena, 25 ottobre 2024 – Maltrattata. Umiliata per mesi. Costretta persino ad uscire in strada senza vestiti, indossando solo mutande e canottiera. Come se fosse stata una poco di buono. Quella l’accu ... (lanazione.it)

