Scuola pericolosa, più di 600 bambini di una primaria pontina restano a casa (Di venerdì 25 ottobre 2024) Allarme Sicurezza: Ordinanza di Chiusura per la primaria di Via Quarto a Latina Trenta classi chiuse e oltre 600 studenti costretti a rimanere a casa: è questa la conseguenza dell’intervento dei vigili del fuoco avvenuto presso la Scuola primaria Frezzotti-Corradini di via Quarto a Latina. L’ispezione è stata richiesta dopo la segnalazione di alcuni genitori, preoccupati per le condizioni strutturali dell’edificio. I vigili del fuoco hanno riscontrato gravi anomalie nei percorsi pedonali che conducono ai vari padiglioni della Scuola, caratterizzati da tettoie in cemento con crepe e segni evidenti di deterioramento. Queste problematiche sono state considerate sufficientemente pericolose da spingere i tecnici a dichiarare l’edificio inaccessibile, almeno fino a quando non saranno messi in sicurezza i passaggi. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Allarme Sicurezza: Ordinanza di Chiusura per ladi Via Quarto a Latina Trenta classi chiuse e oltre 600 studenti costretti a rimanere a: è questa la conseguenza dell’intervento dei vigili del fuoco avvenuto presso laFrezzotti-Corradini di via Quarto a Latina. L’ispezione è stata richiesta dopo la segnalazione di alcuni genitori, preoccupati per le condizioni strutturali dell’edificio. I vigili del fuoco hanno riscontrato gravi anomalie nei percorsi pedonali che conducono ai vari padiglioni della, caratterizzati da tettoie in cemento con crepe e segni evidenti di deterioramento. Queste problematiche sono state considerate sufficientemente pericolose da spingere i tecnici a dichiarare l’edificio inaccessibile, almeno fino a quando non saranno messi in sicurezza i passaggi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

(Aidem) Insegnare matematica e logica alla scuola primaria : strategie ludiche per l’apprendimento (Corso accreditato) - Corso online accreditato per fornire ai Docenti della scuola primaria indicazioni pratiche e strumenti utili a impostare un approccio ludico nell'insegnamento della matematica e della logica, attraverso molteplici tipi di attività divise per fasce ... (Orizzontescuola.it)

La scuola primaria Giovanni Paolo II è medaglia d'argento al concorso '#DonareMiDona' - AOSTA – Grande soddisfazione per la scuola primaria Giovanni Paolo II – Sirolo di Camerano che negli scorsi giorni si è aggiudicata la medaglia d’argento in occasione della Giornata del Dono, più nello specifico in occasione dell’evento ‘Il Giro ... (Anconatoday.it)

Furto alla scuola primaria “Caduti della Libertà” : comunità sotto shock e indagini in corso - Facebook WhatsApp Twitter Un episodio gravissimo ha scosso la comunità di Pont Canavese, colpendo uno degli enti più fondamentali: la scuola. Nella nottata tra il 21 e il 22 ottobre 2024, la scuola primaria “Caduti della Libertà” è stata ... (Gaeta.it)

Carta docente anche agli educatori precari - 1.000 euro più interessi assegnati a Rovigo a seguito del ricorso Anief : equiparati ai maestri di scuola primaria e come loro hanno pieno diritto alla card per aggiornarsi - Anche gli educatori hanno pieno diritto ad accedere alla Carta del docente, semplicemente perché il ruolo professionale è assimilabile per contratto e a tutti gli effetti a quello degli insegnanti: a ribadirlo è stato il giudice del lavoro di ... (Orizzontescuola.it)