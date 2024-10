Santuari ed eremi del Lazio, i luoghi suggestivi di preghiera da visitare durante il Giubileo 2025 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Giubileo 2025 è un'occasione per visitare anche i Santuari e gli eremi di Roma e del Lazio. luoghi di silenzio e preghiera suggestivi e affascinanti, disseminati tra Roma e Lazio. Eccone alcuni con info su storia, orari e dove si trovano. Fanpage.it - Santuari ed eremi del Lazio, i luoghi suggestivi di preghiera da visitare durante il Giubileo 2025 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilè un'occasione peranche ie glidi Roma e deldi silenzio ee affascinanti, disseminati tra Roma e. Eccone alcuni con info su storia, orari e dove si trovano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Docenti e ATA in ritiro prima della scuola : due giorni in un santuario. L’iniziativa di un preside : “Cementificare le relazioni tra i membri - favorendo la collaborazione e il confronto” - Prepararsi al nuovo anno scolastico come una squadra di calcio prima del campionato, ma al posto del ritiro atletico, un ritiro spirituale in un luogo ricco di storia e spiritualità. È questa l'originale iniziativa di Cristiano Rossi, preside ... (Orizzontescuola.it)