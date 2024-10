Roberta Siragusa, “prima della morte subì 33 aggressioni”: il fidanzato condannato all’ergastolo (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’ergastolo di Pietro Morreale, il giovane condannato per l’omicidio della fidanzata Roberta Siragusa, è ora definitivamente confermato. Roberta, brutalmente aggredita e dato fuoco, ha perso la vita nella notte tra il 23 e il 24 gennaio 2021 a Caccamo, in provincia di Palermo. La prima sezione penale della Cassazione, accogliendo la posizione della procura generale, ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dall’imputato.Leggi anche :“Faccia di marmo”, “Bugiarda seriale”: Conte-Meloni, scontro durissimo Secondo i dati esaminati dalla Corte, nel corso di un anno la vittima avrebbe patito ben 33 violenze. Questa informazione è emersa grazie all’analisi di alcune conversazioni ottenute da un tecnico informatico. Inoltre, subito dopo il delitto, Morreale avrebbe contattato un amico per giocare alla playstation. Thesocialpost.it - Roberta Siragusa, “prima della morte subì 33 aggressioni”: il fidanzato condannato all’ergastolo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’ergastolo di Pietro Morreale, il giovaneper l’omicidiofidanzata, è ora definitivamente confermato., brutalmente aggredita e dato fuoco, ha perso la vita nella notte tra il 23 e il 24 gennaio 2021 a Caccamo, in provincia di Palermo. Lasezione penaleCassazione, accogliendo la posizioneprocura generale, ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dall’imputato.Leggi anche :“Faccia di marmo”, “Bugiarda seriale”: Conte-Meloni, scontro durissimo Secondo i dati esaminati dalla Corte, nel corso di un anno la vittima avrebbe patito ben 33 violenze. Questa informazione è emersa grazie all’analisi di alcune conversazioni ottenute da un tecnico informatico. Inoltre, subito dopo il delitto, Morreale avrebbe contattato un amico per giocare alla playstation.

