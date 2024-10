Tvzap.it - Ragazza di 14 anni precipita dal tetto di un palazzo e muore: nessuna pista esclusa

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono in corso le indagini dei carabinieri sulla morte di unache ha perso la vita nella mattinata di venerdì 25 ottobre dopo essereta daldi undi sette piani. L’adolescente di circa 14è morta sul colpo dopo un volo di alcuni metri terminato su un grande terrazzo all’altezza del quarto piano dello stabile. Inutile l’intervento dei soccorritori. Leggi anche: Violento nubifragio in Italia: la città messa in ginocchio Leggi anche: Sport italiano in lutto, la campionessasotto la docciadi 14daldi unLa tragedia questa mattina, venerdì 25 ottobre a Piacenza. Unaha perso la vita dopo essereta daldi undi sette piani per cause che sono ancora da accertare. La tragedia è avvenuta in via 4 Novembre, all’incrocio con via Fulgosio.