Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle, operazione riscatto: in casa arriva il Brixen

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Domani si torna al Palasport Comunale. Capitan Ceresoli indica la via: “La sconfitta di Merano deve farci crescere. Ora pensiamo una gara alla volta, giocando al massimo delle nostre possibilità”., 25 ottobre 2024 – Ceresoli “striglia” la. E indica la via. Lo storico capitano biancoblu presenta il prossimo appuntamentolingo: il roster di coach Andrea Guidotti sabato 26 ottobre riceve ilal PalaSport di(ore 18). Ottavo appuntamento di Serie A, quello successivo al brutto stop rimediato a Merano. Ceresoli parte proprio dallo scorso impegno: “Una sconfitta pesante come quella di Merano non rispecchia le nostre qualità, il nostro gioco di squadra, il nostro carattere. Un passo falso del genere deve farci crescere. Nell’intensità con cui lavoriamo, nell’unione di intenti. Non possiamo mollare mai.