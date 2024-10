Omicidio di Flavia Mello Agonigi: si cerca l’arma del delitto. Svolta nelle indagini grazie a Google maps (Di venerdì 25 ottobre 2024) Emanuele Nannetti, 34 anni, ha confessato ieri sera, 24 ottobre 2024, durante l'interrogatorio alla procura di Pisa, l'Omicidio di Flavia Mello Agonigi, dopo essere stato sorpreso nella sua abitazione mentre dormiva L'articolo Omicidio di Flavia Mello Agonigi: si cerca l’arma del delitto. Svolta nelle indagini grazie a Google maps proviene da Firenze Post. .com - Omicidio di Flavia Mello Agonigi: si cerca l’arma del delitto. Svolta nelle indagini grazie a Google maps Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Emanuele Nannetti, 34 anni, ha confessato ieri sera, 24 ottobre 2024, durante l'interrogatorio alla procura di Pisa, l'di, dopo essere stato sorpreso nella sua abitazione mentre dormiva L'articolodi: sidelproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Flavia Mello Agonigi - il killer incastrato grazie alla posizione fornita da Google maps - La svolta nell'indagine sulla scomparsa di Flavia Mello Agonigi è arrivata quando gli inquirenti hanno recuperato i suoi spostamenti su google maps, rivenendo la sua vettura vicino al palazzo dove è la 54enne è stata uccisa e dove risiede anche il ... (Fanpage.it)

Caso Flavia Mello Agonigi : chi è Kristian Emanuele Nannetti - il meccanico arrestato per omicidio - Kristian Emanuele Nannetti, un meccanico 34enne italiano, è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. In questura a Pisa avrebbe già confessato di essere stato lui ad uccidere la 54enne di origini brasiliane, residente a ... (Fanpage.it)

Omicidio Flavia Mello - l'appuntamento con il 34enne finito nel sangue - L'auto era parcheggiata a pochi passi dalla chiesa di Sant'Ermo, un groviglio di viuzze nel comune di Casciana Terme Lari. Nonostante i numerosi appelli con la diffusione di foto e numero di targa nessuno l'aveva notata, anche se è da capire se ... (Pisatoday.it)

Flavia Mello Agonigi uccisa e gettata in una cisterna : chi è il meccanico arrestato per omicidio - Uccisa a coltellate e gettata in una cisterna, a pochi chilometri da casa. Nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre è stato trovato il corpo senza vita di Flavia Mello Agonigi, la 54enne residente a Pontedera (Pisa), scomparsa nel nulla nella notte ... (Today.it)