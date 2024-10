Omicidio Cecchettin, papà Gino: “Dolore per gli ultimi istanti di Giulia, ho capito chi è Turetta” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Sapere gli ultimi momenti della vita di Giulia” è stato il momento più delicato dell’udienza di oggi, 25 ottobre, per Gino Cecchettin, il papà di Giulia, assassinata lo scorso 11 novembre con 75 coltellate. Nel giorno dell’interrogatorio dell’ex fidanzato Filippo Turetta, imputato per Omicidio aggravato, Cecchettin ha guardato spesso verso il banco dei Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Sapere glimomenti della vita di” è stato il momento più delicato dell’udienza di oggi, 25 ottobre, per, ildi, assassinata lo scorso 11 novembre con 75 coltellate. Nel giorno dell’interrogatorio dell’ex fidanzato Filippo, imputato peraggravato,ha guardato spesso verso il banco dei

