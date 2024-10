Muore il professore Gino Malaguti | storico e dirigente scolastico Autore di un libro sull’espulsione e licenziamento di studenti e docenti dalla scuola durante il fascismo

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nell’archivio della Corte dei Conti – ci aveva raccontato il professor– abbiamo rinvenuto i nomi deidi ruolo. I nomi dei supplenti invece li abbiamo rinvenuti in quello della comunità ebraica. Il regime usava delle parole edulcorate – espulse, licenziate – ma la realtà è che chi proveniva da famiglie benestanti se la cavava in qualche modo, chi invece viveva del proprio stipendio andava in pensione, ma era bassa perché la carriera era troncata a metà, e si cadeva in povertà”. Vogliamo ricordare con queste parole dedicate al– uno dei tanti – che ha scritto con il fratello Giorgioe da Barbara Previato, docente di Italiano e Storia all’Istituto tecnico industriale Corni di Modena,intitolato “Espulsi e licenziati: alunni edelle scuole modenesi e le leggi razziali del 1938”.