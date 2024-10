MotoGP prove libere GP Thailandia oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Lafa tappa in Asia per il Gran Premio della. Si tratta del diciottesimo e terzultimo appuntamento del calendario 2024 del motomondiale, che si avvicina al termine della stagione. La lotta al titolo tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia è però tutt’altro che conclusa, con i due piloti pronti a fare faville anche in terra thailandese. Il weekend di gara è atteso tra il 25 e il 27 ottobre, con lea rompere il ghiaccio nella giornata di venerdì. Le FP1 sono attese a partire dalle 05:45 fino alle 6:30 italiane, mentre il prequalifiche andrà in scena tra le 10:00 e le 11:00. L’ultima sessione diè infine prevista per le 05:10 di sabato. Tutte le sessioni saranno trasmesse insui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW.