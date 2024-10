LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: pochi minuti al via delle FP2 (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.49 Questo l’incidente tra OLIVEr Bearman ed Alexander Albon: An instant session-stopper This collision between Albon and Bearman brought out the red flags in FP1 #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/PMHK85hztL — Formula 1 (@F1) October 25, 2024 23.46 Questa la classifica del Mondiale costruttori prima del GP del Messico: 1. McLaren 544 2. Red Bull 5043. Ferrari 496 4. Mercedes 344 5. Aston Martin 86 6. Haas 38 7. RB 36 8. Williams 17 9. Alpine 13 10. Sauber 0 23.43 La doppietta di settimana scorsa ad Austin ha rilanciato la Ferrari nel Mondiale costruttori. La scuderia di Maranello ora sogna un finale di stagione di alto LIVEllo aspirando ad un clamoroso titolo iridato. 23.40 20 minuti al via delle FP2. 23. Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: pochi minuti al via delle FP2 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.49 Questo l’incidente tra Or Bearman ed Alexander Albon: An instant session-stopper This collision between Albon and Bearman brought out the red flags in FP1 #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/PMHK85hztL — Formula 1 (@F1) October 25,23.46 Questa la classifica del Mondiale costruttori prima del GP del: 1. McLaren 544 2. Red Bull 5043. Ferrari 496 4. Mercedes 344 5. Aston Martin 86 6. Haas 38 7. RB 36 8. Williams 17 9. Alpine 13 10. Sauber 0 23.43 La doppietta di settimana scorsa ad Austin ha rilanciato la Ferrari nel Mondiale costruttori. La scuderia di Maranello ora sogna un finale di stagione di altollo aspirando ad un clamoroso titolo iridato. 23.40 20al viaFP2. 23.

