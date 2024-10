L’esplosione in fabbrica . Gli operai fanno sciopero. E Toyota ferma le attività (Di venerdì 25 ottobre 2024) e Nicoletta Tempera L’esplosione letale è partita dall’esterno. Forse dal motore di un impianto di climatizzazione, con all’interno un compressore, che si trovava accanto al muro del capannone, vicino a un deposito di materiale. È questa la prima ipotesi formulata dagli inquirenti – vigili del fuoco, carabinieri e Ausl, che hanno ricevuto ieri delega formale dalla procuratrice aggiunta Morena Plazzi e dalla sostituta Francesca Rago, titolare del fascicolo aperto per omicidio colposo e lesioni colpose gravissime – dopo il sopralluogo di ieri mattina allo stabilimento della Toyota Handling a Borgo Panigale, Bologna, dove lavorano oltre 800 persone. Qui, mercoledì pomeriggio, un tragico incidente è costato la vita a due lavoratori, il team leader del reparto Logistica Fabio Tosi, 34 anni, e il suo vice Lorenzo Cubello, 37, mentre altri undici colleghi sono rimasti feriti. Quotidiano.net - L’esplosione in fabbrica . Gli operai fanno sciopero. E Toyota ferma le attività Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) e Nicoletta Temperaletale è partita dall’esterno. Forse dal motore di un impianto di climatizzazione, con all’interno un compressore, che si trovava accanto al muro del capannone, vicino a un deposito di materiale. È questa la prima ipotesi formulata dagli inquirenti – vigili del fuoco, carabinieri e Ausl, che hanno ricevuto ieri delega formale dalla procuratrice aggiunta Morena Plazzi e dalla sostituta Francesca Rago, titolare del fascicolo aperto per omicidio colposo e lesioni colpose gravissime – dopo il sopralluogo di ieri mattina allo stabilimento dellaHandling a Borgo Panigale, Bologna, dove lavorano oltre 800 persone. Qui, mercoledì pomeriggio, un tragico incidente è costato la vita a due lavoratori, il team leader del reparto Logistica Fabio Tosi, 34 anni, e il suo vice Lorenzo Cubello, 37, mentre altri undici colleghi sono rimasti feriti.

