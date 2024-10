L’enigma del bracciale di Mary di Danimarca: chi è la donna ritratta nel «gioiello sentimentale»? (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il bracciale di perle indossato da Mary di Danimarca alla cena che si è tenuta la sera del 21 ottobre per celebrare il 25esimo anniversario delle ambasciate nordiche, a Berlino, ha destato molta curiosità, perché ritrae una misteriosa reale. Mary di Danimarca è arrivata alla cena diplomatica a Berlino insieme al marito, il re Frederik, indossando un elgente vestito rosso e questo vistoso bracciale di perle, chiamato “gioiello sentimentale”. I gioielli sentimentali, o “gioielli con ritratto”, erano piuttosto comuni tra il XVIII e il XIX secolo ed erano chiamati anche “gioielli commemorativi”. Il dipinto che si incastonava nel gioiello raffigurava una persona cara, vivente o defunta, e a volte veniva incastonata anche una ciocca di capelli della persona. News.robadadonne.it - L’enigma del bracciale di Mary di Danimarca: chi è la donna ritratta nel «gioiello sentimentale»? Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildi perle indossato dadialla cena che si è tenuta la sera del 21 ottobre per celebrare il 25esimo anniversario delle ambasciate nordiche, a Berlino, ha destato molta curiosità, perché ritrae una misteriosa reale.diè arrivata alla cena diplomatica a Berlino insieme al marito, il re Frederik, indossando un elgente vestito rosso e questo vistosodi perle, chiamato “”. I gioielli sentimentali, o “gioielli con ritratto”, erano piuttosto comuni tra il XVIII e il XIX secolo ed erano chiamati anche “gioielli commemorativi”. Il dipinto che si incastonava nelraffigurava una persona cara, vivente o defunta, e a volte veniva incastonata anche una ciocca di capelli della persona.

