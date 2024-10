Metropolitanmagazine.it - Katy Perry: buon compleanno alla “California Gurl” per eccellenza

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Quarant’anni che sembrano venti., l’eterna ragazzina del pop a stelle e strisce, oggi entra ufficialmente negli -anta. Quattro decenni vissuti a 360° dal punto di vista professionale, con all’attivo sette album di inediti, uno dal vivo, oltre trenta singoli e sei pezzi promozionali. Anche la sua vita privata, in ogni caso, non si può certo definire noiosa. Chiunque abbia visto il documentario a lei dedicato, l’autobiografico: Part of Me, ricorderà sicuramente il suo breve matrimonio con l’attore Russell Brand, terminato con un messaggio da lui inviatole poco prima di un concerto della popstar. Fortunatamente, dopo quel tremendo episodio, Katheryn Elizabeth Hudson, questo il suo vero nome, ha trovato l’amore e la pace al fianco di Orlando Bloom. I due, dopo un periodo di separazione, sono tornati insieme e hanno avuto una bambina, Daisy Dove.