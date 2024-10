Cityrumors.it - Il maltempo non dà tregua, ancora piogge: le previsioni per il weekend

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un nuovosott’acqua per parte dell’Italia. La situazione non è in miglioramento e la Protezione Civile ha emanato una ennesima allerta Doveva essere una settimana didopo ilinfernale dello scorso, ma non sarà così. Una nuova perturbazione è ormai prossima a raggiungere l’Italia per un sabato e domenica che rischia di essere sott’acqua per alcune regioni. Al momento la direzione di questo nuovo vortice ciclonico non la si conosce con esattezza, ma, stando a quanto riferito da IlMeteo.it, le zone che rischiano di essere maggiormente colpite sono principalmente quelle del Centro Nord. Temporale (Pixbay) – cityrumors.itPer la giornata odierna, venerdì 25 ottobre, la Protezione Civile ha emesso uno stato di allerta arancione per Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana.