Gusto e tradizione a Corleto Monforte torna la Serata Castagne e Vino

Si terrà sabato 26 ottobre alle ore 20, in Piazza Diana a Corleto Monforte, la 2ª edizione della "Serata Castagne e Vino". L'evento, organizzato dal Comune di Corleto Monforte in collaborazione con diverse aziende agricole locali, rappresenta un'occasione per promuovere e valorizzare le

