Grande musica e una vita fra le note. A tu per tu con Franco Mussida (Di venerdì 25 ottobre 2024) Uno dei grandi chitarristi italiani, protagonista della scena rock progressive con una delle più importanti band del genere, ma anche un compositore, un saggista, un ricercatore e un creatore di opere artistiche che indagano il ruolo della musica nelle nostre vite. Domani sera il Tambourine di Seregno ospiterà uno dei giganti della musica italiana: alle 21.30 al circolo di via Carlo Tenca arriverà Franco Mussida, uno dei fondatori della Pfm, la Premiata Forneria Marconi, gruppo rock che ha segnato un'epoca e di cui è stato l'indimenticabile chitarra. Sul palco seregnese Mussida darà vita a una serata speciale dal titolo "Io, noi e la musica", in cui proporrà le canzoni più belle del suo repertorio, alternate a letture e racconti.

