George Russell e il valore del tempo: «Perché fare una riunione di un'ora se possiamo risolvere tutto in 10 minuti?»

Dicembre 2020, il mondo sta provando a rialzare la testa dopo la valanga pandemica che ha immobilizzato tutto. Sport compresi. In Bahrein, sul circuito di Sakhir, si corre la penultima gara del Mondiale di F1, disputatosi con un format ridotto. George Russell si aggiusta i capelli e fissa il tracciato, consapevole di avere davanti a sé una ghiottissima occasione: cresciuto nel programma giovani della Mercedes, poi passato alla Williams per farsi le ossa, viene richiamato dalla scuderia tedesca per sostituire il pluri-iridato Lewis Hamilton, risultato positivo al virus. Unico problema: i 10 centimetri d'altezza che dividono i due piloti. «L'abitacolo era piccolo, avevo lividi ovunque», ricorda oggi il campione britannico, classe 1998, in un'intervista organizzata da IWC Schaffhausen, partner di Mercedes-AMG PETRONAS da oltre dieci anni.

