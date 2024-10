Fondazione FS: Presentato il volume “Pietr’Arsa da officina a museo ferroviario” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Pietr’Arsa da officina a museo ferroviario”: è questo il titolo della prima pubblicazione realizzata dalla Fondazione FS Italiane che raccoglie e organizza la documentazione, le foto e le testimonianze finora rintracciate sul museo Nazionale ferroviario di Pietrarsa. L’opera, presentata questa mattina dal Direttore Generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa e dal curatore Stefano Maggi, è un approfondimento di immagini e disegni, ma anche di lettura e ricerca, che celebra la storia delle officine, del loro restauro e valorizzazione proponendosi come pubblicazione di riferimento. Luogo unico in Italia, affacciato sul Golfo di Napoli, il museo Nazionale ferroviario di Pietrarsa racchiude un pezzo significativo di storia del Paese. Tpi.it - Fondazione FS: Presentato il volume “Pietr’Arsa da officina a museo ferroviario” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “da”: è questo il titolo della prima pubblicazione realizzata dallaFS Italiane che raccoglie e organizza la documentazione, le foto e le testimonianze finora rintracciate sulNazionaledi Pietrarsa. L’opera, presentata questa mattina dal Direttore Generale dellaFS Luigi Cantamessa e dal curatore Stefano Maggi, è un approfondimento di immagini e disegni, ma anche di lettura e ricerca, che celebra la storia delle officine, del loro restauro e valorizzazione proponendosi come pubblicazione di riferimento. Luogo unico in Italia, affacciato sul Golfo di Napoli, ilNazionaledi Pietrarsa racchiude un pezzo significativo di storia del Paese.

