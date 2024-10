Folclore e prodotti agricoli di scena per 3 giorni a Favara: ecco la “Fiera d’ottobre” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dal 25 al 27 ottobre Favara ospita la “Fiera d’ottobre”, chiamata anche “Fawar Folk Fest”. La cerimonia del taglio del nastro è prevista venerdì alle 19,30 in viale Ambrosini (lato stadio comunale). Alle 20 la sfilata in viale Ambrosini dei gruppi folk, popolari, artisti e sbandieratori stranieri Agrigentonotizie.it - Folclore e prodotti agricoli di scena per 3 giorni a Favara: ecco la “Fiera d’ottobre” Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dal 25 al 27 ottobreospita la “”, chiamata anche “Fawar Folk Fest”. La cerimonia del taglio del nastro è prevista venerdì alle 19,30 in viale Ambrosini (lato stadio comunale). Alle 20 la sfilata in viale Ambrosini dei gruppi folk, popolari, artisti e sbandieratori stranieri

Fiera d'Ottobre: tradizione e spettacolo dal 25 al 28 ottobre a Favara - Condividi questo su WhatsApp Favara si prepara ad accogliere la tradizionale Fiera d'Ottobre, che quest'anno si svolgerà dal 25 al 28 ottobre e sarà arricchita da eventi collaterali di grande rilevanz

