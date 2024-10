Femminicidio Medesano, fermato Giovanni Vascelli marito di Marina Cavalieri: casa perquisita, trovata un'arma (Di venerdì 25 ottobre 2024) È stata trovata morta dal nipote Marina Cavalieri, ex infermiera di Medesano. Il marito Giovanni Vascelli sottoposto a fermo: trovata un'arma a casa sua Notizie.virgilio.it - Femminicidio Medesano, fermato Giovanni Vascelli marito di Marina Cavalieri: casa perquisita, trovata un'arma Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È statamorta dal nipote, ex infermiera di. Ilsottoposto a fermo:un'sua

Femminicidio a Medesano - donna trovata morta in casa : uccisa a colpi di pistola - si cerca il marito - Femminicidio a Medesano, comune in provincia di Parma: morta donna di 62 anni morta, non si trova il marito (Notizie.virgilio.it)