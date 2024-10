Eni l’utile netto a 13 miliardi nel terzo trimestre

Lapresse.it - Eni, l’utile netto a 1,3 miliardi nel terzo trimestre

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel2024 Eni ha conseguitooperativo proforma adjusted di 3,4di euro eadjusted di 1,3di euro (-30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Lo si legge in una nota della società sui risultati dele dei nove mesi 2024. Il flusso di cassa adjusted di 2,9di euro “è stato sostenuto dai continui progressi nell’attuazione della strategia della società, dal contributo dei nuovi progetti, dalla crescita dei business legati alla transizione e dalle azioni di efficienza e di disciplina finanziaria“. Per quanto riguarda i primi 9 mesi del 2024,adjusted ammonta a 4,372di euro, in calo del 34% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.