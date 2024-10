E ora anche l'Europa vuole fermare la riforma della Giustizia (Di venerdì 25 ottobre 2024) anche l'Associazione europea dei giudici (Eaj) si è unita al coro italiano di critiche contro la riforma della separazione delle carriere in magistratura promossa dal governo. Con una lettera indirizzata alla premier Giorgia Meloni e al ministro della Giustizia Carlo Nordio, l'Eaj ha espresso preoccupazioni, affermando che la riforma potrebbe mettere a rischio l'indipendenza della magistratura. Ma quanto di queste preoccupazioni è reale e quanto invece è dettato da interessi di una parte della magistratura che non vuole perdere il proprio potere? Il dibattito è vecchio e complesso. Giovanni Donzelli, esponente di Fratelli d'Italia, ha dichiarato in un'intervista al Corriere che il vero problema non è la riforma, ma l'incapacità di accettare che il governo Meloni sia legittimo e deciso a intervenire. Iltempo.it - E ora anche l'Europa vuole fermare la riforma della Giustizia Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)l'Associazione europea dei giudici (Eaj) si è unita al coro italiano di critiche contro laseparazione delle carriere in magistratura promossa dal governo. Con una lettera indirizzata alla premier Giorgia Meloni e al ministroCarlo Nordio, l'Eaj ha espresso preoccupazioni, affermando che lapotrebbe mettere a rischio l'indipendenzamagistratura. Ma quanto di queste preoccupazioni è reale e quanto invece è dettato da interessi di una partemagistratura che nonperdere il proprio potere? Il dibattito è vecchio e complesso. Giovanni Donzelli, esponente di Fratelli d'Italia, ha dichiarato in un'intervista al Corriere che il vero problema non è la, ma l'incapacità di accettare che il governo Meloni sia legittimo e deciso a intervenire.

