Secoloditalia.it - Da Genova Elly senza freni: “Per Meloni e Bucci le donne sono uteri viventi”. Così pensa di vincere?

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Stavolta in Liguria si cambia e con Andrea Orlando è la volta buona per cambiare”. È lo slogan intonato dal Politeama dial comizio conclusivo della campagna elettorale del candidato dem, prima del voto di domenica e lunedì. Ma le cartucce del centrosinistra (per l’occasione Schlein e Conteinsieme sul palco) finiscono qui. Per il resto slogan contro il governo, veleno sparso a piene mani contro il candidato avversario, Marco, sindaco di. E per finire ventate di rozzo femminismo militante contro la premier