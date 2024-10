Amica.it - Cosa vedere questo weekend? “Parthenope” e “Smile 2” in sala, “Il meglio deve ancora venire” in streaming

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Una ragazza di nomeammalia chiunque con il suo fascino irresistibile in una Napoli di personaggi assurdi e maschere grottesche. Una popstar, dopo il rehab e alla vigilia di un tour mondiale, è tormentata da visioni allucinanti e perseguitata da persone dal ghigno malefico Sono per noi i due film dasul grande schermodi Paolo Sorrentino con Celeste Dalla Porta, Silvio Orlando, Luisa Ranieri e Gary Oldman. E2 di Parker Finn con Naomi Scott e Rosemarie DeWitt. Indac’è anche I morti non soffrono di e con Viggo Mortensen.