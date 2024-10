Quotidiano.net - Consap, per Fondo prima casa 400 milioni in tre anni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Prolungato per lavolta a tre, all'interno della legge di bilancio del 2025, lo stanziamento per il, che offre una garanzia pubblica a famiglie e giovani sul mutuo per l'acquisto della: la copertura prevista è di 130per il prossimo anno e di 270per i duesuccessivi, per complessivi 400. Lo rende noto, che gestisce ile si occupa dell'esame delle domande trasmesse telematicamente dai finanziatori per la verifica dei requisiti di accesso alla garanzia.