Coldiretti Campania presenta “Nutrizione Amica”: mangiare sano a chilometri zero (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Nutrizione Amica è il progetto di Coldiretti Campania per sensibilizzare l’opinione pubblica al mangiare sano prodotti a chilometri zero. Il via nel corso del Villaggio “Salute per tutti” in programma nei giorni 26 e 27 ottobre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Nutrizione Amica si avvale della consulenza di Francesca Marino, nutrizionista, membro della Cattedra Unesco di Educazione alimentare e Sviluppo sostenibile dell’Università di Napoli Federico II. Componente del tavolo tecnico del Ministero della Salute su Stili di vita e Fertilità, è già docente di Nutrizione alla facoltà di Scienze Gastronomiche Mediterranee, insegna Educazione Alimentare e Nutrizione presso l’Università Suor Orsola Benincasa. Iscritta all’ordine dei giornalisti di Napoli. E’ a capo di un team, che illustrerà le dinamiche della merenda intelligente a tutte le fasce d’età. Anteprima24.it - Coldiretti Campania presenta “Nutrizione Amica”: mangiare sano a chilometri zero Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiè il progetto diper sensibilizzare l’opinione pubblica alprodotti a. Il via nel corso del Villaggio “Salute per tutti” in programma nei giorni 26 e 27 ottobre in Piazza del Plebiscito a Napoli.si avvale della consulenza di Francesca Marino, nutrizionista, membro della Cattedra Unesco di Educazione alimentare e Sviluppo sostenibile dell’Università di Napoli Federico II. Componente del tavolo tecnico del Ministero della Salute su Stili di vita e Fertilità, è già docente dialla facoltà di Scienze Gastronomiche Mediterranee, insegna Educazione Alimentare epresso l’Università Suor Orsola Benincasa. Iscritta all’ordine dei giornalisti di Napoli. E’ a capo di un team, che illustrerà le dinamiche della merenda intelligente a tutte le fasce d’età.

