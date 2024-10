Spazionapoli.it - “Clausole per imparare l’italiano”: la rivelazione sui nuovi contratti del Napoli

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Una nuova clausola neidel, quelli riguardanti i calciatori stranieri: laè arrivata in queste ore. Aurelio De Laurentiis è uno che non le manda a dire, sotto il punto di vista verbale ma anche scritto. Ecco perché idelsono così lunghi e complessi, spesso diventati anche oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori: il presidente azzurro non si lascia sfuggire nulla e questo lo si evince in maniera molto chiara proprio quando si parla deiazzurri. Il tema delle, ad esempio, è diventato molto caldo in casa azzurra: quella di Victor Osimhen, tanto per fare un esempio, rappresenta proprio la strada seguita dal club con alcuni calciatori. Certo, una scelta quella di applicare la clausola, che alla fine si è rivelata controproducente considerando i problemi che ha avuto ilper cedere lo stesso Osimhen.