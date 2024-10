Sport.periodicodaily.com - Cesena-Brescia: le probabili formazioni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I romagnoli sono chiamati a rialzarsi dopo le recenti sconfitte, così come i lombardi che devono rimanere in zona playoff.si giocherà sabato 26 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Orogel.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono reduci da due sconfitte consecutive contro Pisa e Sampdoria. Gli avversari erano di rango, quindi, nessun allarme, ma c’è comunque voglia di ripartire subito per allontanare la zona retrocessione, visto che la classifica recita tredicesimo posto a 11 punti e un vantaggio di appena tre lunghezze sulle concorrenti per la salvezza. I lombardi hanno due punti in più dei bianconeri ed occupano il sesto posto con 13 punti.