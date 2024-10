Bruno Labate ad Alseno: «Dopo il rapimento delle Br intensificai l’attività sindacale» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si è tenuta nella serata del 23 ottobre il convegno “Lotte sindacali fuori dal sistema ieri e oggi” organizzato dall’Ugl con il patrocinio del Comune di Alseno nella splendida cornice del Castello di Castelnuovo Fogliani. L’evento ha avuto grande partecipazione da parte di dirigenti sindacali e Ilpiacenza.it - Bruno Labate ad Alseno: «Dopo il rapimento delle Br intensificai l’attività sindacale» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si è tenuta nella serata del 23 ottobre il convegno “Lotte sindacali fuori dal sistema ieri e oggi” organizzato dall’Ugl con il patrocinio del Comune dinella splendida cornice del Castello di Castelnuovo Fogliani. L’evento ha avuto grande partecipazione da parte di dirigenti sindacali e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bruno Labate ad Alseno: «Dopo il rapimento delle Br intensificai l’attività sindacale» - Il convegno “Lotte sindacali fuori dal sistema ieri e oggi” organizzato dall’Ugl con il patrocinio del Comune di Alseno ... (ilpiacenza.it)

Maltempo, ad Alseno chiusi i sottopassi di Chiaravalle e quello di Stazione - A causa delle forti precipitazioni che hanno colpito la zona nelle ultime ore, si rende necessario informare i cittadini che il sottopasso situato sulla ... (piacenzasera.it)

Maltempo, allagato il sottopasso ferroviario ad Alseno - Il 22 ottobre era stata diramata un'allerta meteo arancione per criticità idraulica, gialla per temporali e frane; per quest'ultime l'allerta era estesa anche a tutte le altre aree del territorio piac ... (ilpiacenza.it)

Allagamenti, problemi alla viabilità: auto bloccate e due sottopassi ancora chiusi nella zona di Busseto - A causa dei gravi allagamenti di domenica permangono, nella Bassa, problemi alla viabilità. Sono tuttora chiusi i sottopassi della tangenziale di Busseto (lungo la direttrice che conduce nel Piacentin ... (gazzettadiparma.it)