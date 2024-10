Bologna-Milan, no al rinvio: “Si gioca a porte chiuse o in campo neutro” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna-Milan si gioca a porte chiuse o in campo neutro. Lo assicura il presidente rossonero, Paolo Scaroni, escludendo il rinvio per la partita di Serie A in programma domani come invece ipotizzato ieri dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Scaroni: “A porte chiuse o da un’altra parte” “Non mi sono occupato del tema, penso che o si gioca a porte chiuse o si gioca da un’altra parte. L’ipotesi che non si giochi francamente”, ha detto Scaroni arrivando in via Rosellini, sede della Lega Serie A, sul possibile rinvio della gara con il Bologna in programma domani a causa del maltempo che sta colpendo duramente la città. “Ieri sera abbiamo avuto notizia dell’ordinanza del sindaco e stiamo pensando di vedere quale può essere la soluzione”, ha aggiunto. Como o Empoli tra le ipotesi al vaglio Il Castellani di Empoli o il Senigallia di Como. Lapresse.it - Bologna-Milan, no al rinvio: “Si gioca a porte chiuse o in campo neutro” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)sio in. Lo assicura il presidente rossonero, Paolo Scaroni, escludendo ilper la partita di Serie A in programma domani come invece ipotizzato ieri dal sindaco di, Matteo Lepore. Scaroni: “Ao da un’altra parte” “Non mi sono occupato del tema, penso che o sio sida un’altra parte. L’ipotesi che non si giochi francamente”, ha detto Scaroni arrivando in via Rosellini, sede della Lega Serie A, sul possibiledella gara con ilin programma domani a causa del maltempo che sta colpendo duramente la città. “Ieri sera abbiamo avuto notizia dell’ordinanza del sindaco e stiamo pensando di vedere quale può essere la soluzione”, ha aggiunto. Como o Empoli tra le ipotesi al vaglio Il Castellani di Empoli o il Senigallia di Como.

