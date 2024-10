Bertinoro festeggia i compatroni. Testimonianze al teatro Novelli (Di venerdì 25 ottobre 2024) Domenica Bertinoro festeggia i suoi compatroni, i santi bretoni Maglorio, Pascasio e Sansone. Oggi alle 20.30, nel teatro Novelli, è in programma ‘Scegliemmo di camminare insieme’, incontro e Testimonianze per il ventennale dell’associazione VolontariA. Domani alle 17 recita del rosario e messa prefestiva nella chiesa del Suffragio, dove domenica alle 11 il parroco, don Mauro Petrini, celebrerà la messa con la partecipazione delle autorità civili. Seguirà un momento conviviale. Ai santi Maglorio e Sansone, vescovi di Dol, e Pascasio, vescovo di Vienne, è legata la fondazione e l’origine del nome Bertinoro. Il loro culto si diffuse grazie a due pellegrini bretoni che nella seconda metà del 600, di ritorno da Roma, si fermarono a vivere in eremitaggio nel luogo dove poi sorse il paese, che proprio da loro prese il nome. Ilrestodelcarlino.it - Bertinoro festeggia i compatroni. Testimonianze al teatro Novelli Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Domenicai suoi, i santi bretoni Maglorio, Pascasio e Sansone. Oggi alle 20.30, nel, è in programma ‘Scegliemmo di camminare insieme’, incontro eper il ventennale dell’associazione VolontariA. Domani alle 17 recita del rosario e messa prefestiva nella chiesa del Suffragio, dove domenica alle 11 il parroco, don Mauro Petrini, celebrerà la messa con la partecipazione delle autorità civili. Seguirà un momento conviviale. Ai santi Maglorio e Sansone, vescovi di Dol, e Pascasio, vescovo di Vienne, è legata la fondazione e l’origine del nome. Il loro culto si diffuse grazie a due pellegrini bretoni che nella seconda metà del 600, di ritorno da Roma, si fermarono a vivere in eremitaggio nel luogo dove poi sorse il paese, che proprio da loro prese il nome.

