BasicNet cede a Permira il 40% di K-Way, valutata 505 milioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ott. (askanews) – BasicNet ha ceduto a Permira il 40% di K-Way con una valutazione della quota di 505 milioni di euro. Lo si apprende da una nota di BasicNet. BasicNet e il fondo Permira "hanno siglato oggi un accordo concernente l'ingresso di Permira nel capitale di K-Way attualmente interamente partecipata da BasicNet – si legge nella nota – L'operazione prevede che BasicNet mantenga una partecipazione di circa il 60% in K-Way e Permira, tramite il suo fondo Permira growth opportunities II, ne acquisisca circa il 40%". "Nell'ambito dell'operazione – prosegue il comuncato – K-Way viene valutata ad un enterprise value, inclusivo dell'Ifrse 16, pari a 505 milioni di euro". K-Way, nato a Parigi nel 1965, nel 2023 ha conseguito un fatturato consolidato di 147,7 milioni di euro e un Ebitda di 44,7 milioni di euro.

