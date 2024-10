Corrieretoscano.it - Assassinio Flavia Mello: “Abbiamo discusso. Non volevo ucciderla”

PONTEDERA – Flavia Mello Agonigi, la donna di Pontedera scomparsa la sera tra 11 e 12 ottobre dopo una serata nel locale Don Carlos di Chiesina Uzzanese. Sono state le coordinate fornite da Google Maps dell'auto ritrovata in piazza a Casciana Terme a portare alla casa in cui abita Kristian Emanuele Nannetti, 34 anni, arrestato con l'accusa di di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Flavia Mello è stata uccisa a coltellate, il suo cadavere gettato in una cisterna all'interno della cantina di un'abitazione in disuso nella zona di Sant'Ermo, nel territorio del comune di Casciana Terme Lari, provincia di Pisa. All'origine dell'omicidio ci sarebbe una lite sui soldi per un incontro a pagamento.