Appalto da 7 milioni per 'Parco Primavera', ditta riammessa al Tar ma il finanziamento ora è a rischio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Di Bello Appalti riammessa alla gara per la riqualificazione del fabbricato B1 del 'Parco Primavera' di Tuoro, da circa 7 milioni di euro. Lo ha deciso la prima sezione del Tar Campania, presidente Vincenzo Salamone, che ha accolto il ricorso della ditta, difesa dall'avvocato Renato Labriola. Casertanews.it - Appalto da 7 milioni per 'Parco Primavera', ditta riammessa al Tar ma il finanziamento ora è a rischio Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Di Bello Appaltialla gara per la riqualificazione del fabbricato B1 del '' di Tuoro, da circa 7di euro. Lo ha deciso la prima sezione del Tar Campania, presidente Vincenzo Salamone, che ha accolto il ricorso della, difesa dall'avvocato Renato Labriola.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Puff Daddy fuori su cauzione per 50 milioni di dollari con l’aereo privato come garanzia. Processo in primavera” : gli avvocati si scatenano in tribunale e accusano anche il governo americano - Gli avvocati di Puff Daddy, Alexandra Shapiro e Anthony Ricco, tirano dritto in tribunale alla prima udienza che si è tenuta ieri. Il magnate dell’hip hop è stato portato alla corte federale di Manhattan da una prigione di Brooklyn per l”udienza ... (Ilfattoquotidiano.it)