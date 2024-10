Al via la terza edizione di Nuovi Orizzonti, la rassegna di teatro contemporaneo a Monterchi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – Riprendono le attività di Laboratori Permanenti al teatro Comunale di Monterchi, sede della Residenza artistica e culturale dell’associazione. Al via la terza edizione di Nuovi Orizzonti, la rassegna di teatro contemporaneo che si strutturerà al teatro Comunale di Monterchi, e un appuntamento al Museo Madonna del Parto, dal 27 ottobre 2024 al 13 febbraio 2025, offrendo al pubblico interessanti appuntamenti che vanno dal teatro canzone a drammaturgie contemporanee, fino a spettacoli dedicati a bambini e famiglie. Come spiega l’Assessore alla Cultura Manuela Malatesta «Monterchi beneficia da anni del ruolo di Sede di Residenza Artistica della Regione Toscana, grazie all'appassionato lavoro di Laboratori Permanenti e della sua creatrice e Direttrice Artistica Caterina Casini. Lanazione.it - Al via la terza edizione di Nuovi Orizzonti, la rassegna di teatro contemporaneo a Monterchi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – Riprendono le attività di Laboratori Permanenti alComunale di, sede della Residenza artistica e culturale dell’associazione. Al via ladi, ladiche si strutturerà alComunale di, e un appuntamento al Museo Madonna del Parto, dal 27 ottobre 2024 al 13 febbraio 2025, offrendo al pubblico interessanti appuntamenti che vanno dalcanzone a drammaturgie contemporanee, fino a spettacoli dedicati a bambini e famiglie. Come spiega l’Assessore alla Cultura Manuela Malatesta «beneficia da anni del ruolo di Sede di Residenza Artistica della Regione Toscana, grazie all'appassionato lavoro di Laboratori Permanenti e della sua creatrice e Direttrice Artistica Caterina Casini.

