A Monza in arrivo controlli al cimitero per "pizzicare" chi ruba i fiori (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempi duri per i ladri di fiori: al cimitero di Monza in arrivo controlli ad hoc proprio per “pizzicare” chi ruba i fiori dalle tombe. Lo ha annunciato l’assessore Ambrogio Moccia rispondendo a un’interrogazione presentata ieri sera, giovedì 24 ottobre, dal consigliere Marco Monguzzi (Fratelli Monzatoday.it - A Monza in arrivo controlli al cimitero per "pizzicare" chi ruba i fiori Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempi duri per i ladri di: aldiinad hoc proprio per “” chidalle tombe. Lo ha annunciato l’assessore Ambrogio Moccia rispondendo a un’interrogazione presentata ieri sera, giovedì 24 ottobre, dal consigliere Marco Monguzzi (Fratelli

