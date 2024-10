Gaeta.it - Tragedia al lago di Bolsena: il paracadutista Vincenzo Aiello perde la vita durante un’esercitazione

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La comunità militare e quella locale piangono la scomparsa di, un45enne della Folgore, deceduto tragicamentedi routine neldi. L’episodio ha suscitato una forte emozione, generando una serie di messaggi di cordoglio da parte di colleghi, amici e familiari, tutti uniti nel ricordare il suo spirito eroico e la sua dedizione al servizio. La tragica dinamica dell’incidente Il dramma si è consumato martedì 22 ottobre, quandoera coinvolto in un’operazione di salvataggio simulato. Dopo un lancio dall’elicottero, ilha perso laneldi, precisamente davanti alle rive di Capodimonte, in provincia di Viterbo. A seguito della manovra,è scomparso sotto la superficie dell’acqua e non è riemerso.